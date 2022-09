Il Salisburgo su Twitter: “Davanti a Maldini puoi solo guardare con soggezione”

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Salisburgo ha pubblicato un curioso video che riguarda Paolo Maldini. In occasione del match di martedì di Champions League tra gli austriaci e il Milan, l'ex capitano, oggi dirigente del club rossonero, ha salutato Roko Simic, figlio del suo ex compagno di squadra Dario Simic. Cosa c'è di curioso? Lo sguardo rivolto verso Maldini di tutti i presenti in quella stanza. "Quando Paolo Maldini arriva in città, tutto quello che puoi fare è guardare con soggezione. La reazione del nostro team dice tutto...", ha scritto il Salisburgo sul proprio account. Milan, le top news di oggi: Tonali ha rinnovato, Pioli in conferenza.