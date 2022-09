Salisburgo-Milan, Pioli: “Ci arriviamo bene, consapevoli delle nostre qualità”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Salisburgo-Milan , partita valida per la 1^ giornata del gruppo E di Champions League che si svolgerà alle ore 21:00 alla 'Red Bull Arena'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su come ha passato le ultime ore la squadra : "Emozionati sicuramente, deve essere così. Giochiamo la Champions, è la casa del Milan, è motivo di orgoglio. I miei giocatori hanno una serenità incredibile, a volte mi sorprende e hanno anche una grande concentrazione e determinazione".

Se il Milan è pronto a mostrare la propria identità in Europa: "Noi giocheremo al massimo, con i nostri concetti. Dobbiamo farlo con grande qualità perché in Champions ogni pallone può essere quello decisivo". Segui in diretta la partita >>>