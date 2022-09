Salisburgo-Milan 1-1: la pareggia Saelemaekers! | Champions League News

Alexis Saelemaekers porta in partita Salisburgo-Milan, partita valida per la 1^ giornata del gruppo E di Champions League

La pareggia il Milan!! Bellissima azione in uscita, che inizia con una genialità di Charles De Ketelaere, che libera Ismael Bennacer per il contropiede. L'algerino serve la corrente Rafael Leao, che crossa basso per Alexis Saelemaekers. Il belga controlla palla e spedisce in porta con un bel sinistro! Continua a seguire con noi il live testuale si Salisburgo-Milan