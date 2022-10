Salisburgo-Chelsea 1-2, ‘Blues’ agli ottavi | Champions League News

Il Chelsea vince in casa del Salisburgo con le reti di Mateo Kovačić e Kai Havertz. I 'Blues' di Graham Potter si qualificano per gli ottavi

Il Chelsea di Graham Potter stacca il 'pass' per gli ottavi di finale di Champions League con la vittoria, per 1-2 , alla 'Red Bull Arena', casa del Salisburgo di Matthias Jaissle .

Con questo successo il Chelsea sale a quota 10 , in vetta alla classifica del Girone E e, oltre che del passaggio del turno, è quasi certo del primo posto in graduatoria.

Un risultato, quello dei londinesi, che sorride al Milan. Qualora, infatti, i rossoneri dovessero vincere allo stadio 'Maksimir' di Zagabria contro la Dinamo, poi potrebbero anche permettersi di pareggiare l'ultima gara del girone contro il Salisburgo per accedere agli ottavi. Ecco come e dove guardare Dinamo-Milan in tv o in diretta streaming >>>