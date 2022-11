Sacchi: “Milan, grande spirito di squadra ma serve maggiore compattezza”

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha espresso il suo pensiero in merito alla vittoria di ieri del Milan contro il Salisburgo

Intervenuto sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha commentato la vittoria del Milan contro il Salisburgo. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan, con una prestazione di grande impegno e sostanza, ha battuto meritatamente il Salisburgo e superato il turno. Ho ammirato lo spirito di squadra: nessuno si è tirato indietro, tutti hanno lottato, anche Leao. Se continuerà così, il portoghese non avrà rimpianti: glielo auguro. Però al Milan serve una maggiore compattezza. Credo che i rossoneri abbiano tutto per poter crescere e questo è un punto importante dal quale partire. E poi, a sospingere il Milan, non va mai dimenticato, c’è la storia. E la storia nel calcio conta moltissimo". False fatturazioni’, chiesto un anno di reclusione a Galliani e De Laurentiis