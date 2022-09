Risultati Champions League – Milan-Dinamo Zagabria 3-1: tabellino e marcatori

Il tabellino di Millan-Dinamo Zagabria, partita valida per la 2^ giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023. Ecco, in dati e numeri, quanto accaduto

Tabellino Milan-Dinamo Zagabria 3-1 - Dopo il pareggio contro il Salisburgo, il Milan trova i primi tre punti in Champions League, a San Siro, contro la Dinamo Zagabria. Una partita non semplice che i rossoneri sbloccano soltanto a fine primo tempo con il rigore segnato da Olivier Giroud e procurato da Rafael Leao. È lo stesso portoghese a propiziare anche il gol di testa di Alexis Saelemaekers con un assist al bacio dalla sinistra. I croati non si danno per vinti e accorciano le distanze con il bel gol di Orsic, ma il subentrato Tommaso Pobega la chiude con un missile sotto la traversa. Ecco tabellino e marcatori della partita!