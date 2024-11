Real Madrid-Milan, Marchetti: “Ai rossoneri, a Madrid, serve un’impresa”

Le sue parole a riguardo: “Le squadre italiane devono ambizione, presuntuose e devono aumentare il ritmo. A maggior ragione il Milan che ha l’ostacolo maggiore. Ci saranno sfide molto affascinanti che ti riportano a quelle di livello altissimo come Real Madrid ed Arsenal, sfide importanti che ti regalano emozioni. Sono le gare più facili da preparare, giocare a Madrid o contro l’Arsenal è stimolante. Non c’è niente da perdere per le italiane, con questa formula puoi permetterti anche di fare un passo falso. Il Milan è chiamato a rispolverare quel lustro che in passato ha portato in giro per tutta l’Europa. In 90 minuti può succedere tutto, anche che possa essere la notte di Leao”.