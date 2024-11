Real Madrid-Milan, Fonseca: “Leao dev’essere speciale. Vincere? Perché no?”

Sul giocare contro il Real

"È un orgoglio poter giocare una partita come questa. Sono un grande ammiratore di Ancelotti, non solo come allenatore ma come persona. Parliamo degli allenatori per cosa vincono, per me sono importanti anche altre cose. Per me è il migliore al mondo, ma lo ammiro soprattutto come persona: è il miglior esempio al mondo per noi allenatori. Mi piacerebbe un giorno che le persone abbiano questo pensiero e sentimento anche su di me, come persona".