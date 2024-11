La frustrazione di Bellingham e il caso del rigore contro il Milan

Jude Bellingham è stato uno dei protagonisti di una serata difficile per il Real Madrid contro il Milan in Champions League: il caso "rigore"

Jude Bellingham è stato uno dei protagonisti di una serata difficile per il Real Madrid contro il Milan in Champions League . Il centrocampista inglese è stato sostituito da Carlo Ancelotti al 75' del match. Mentre camminava verso la panchina ha lasciato trasparire tutta la sua frustrazione: una pedata a una bottiglia di acqua abbandonata a terra ha evidenziato lo stato d'animo di un giocatore che sta vivendo un avvio di stagione molto ma molto difficile.

Un inizio difficile

Il Bellingham di quest’anno è ben diverso dal giocatore della scorsa stagione. Il suo Real Madrid, infatti, fatica a carburare, con più sconfitte accumulate rispetto a tutto il campionato precedente. E anche a livello personale, l'inglese sembra trovarsi in seria difficoltà, soprattutto nella sua nuova posizione di centrocampista più lontano dalla porta, un ruolo che non gli consente di esprimere al meglio le sue qualità da attaccante. Ogni partita che passa, la sua frustrazione cresce, e il rigore non realizzato contro il Milan sembra essere l'ennesima conferma del momento difficile che sta attraversando.