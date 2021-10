Porto-Milan, Maldini: “Servono 9 punti, vogliamo essere coraggiosi”

Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a prima di Porto-Milan, partita della terza giornata della Champions League 2021-2022.

Il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Avendo zero punti, oggi peseranno di più. Però non è un dentro o fuori. Sappiamo che per avere possibilità dobbiamo avere almeno 9 punti. Possibilmente dobbiamo vincerle tutte. Non dobbiamo snaturarci. Fodé deve giocare, ha grandi capacità atletiche. La lingua è una barriera per ora, le idee vengono assimilate in più tempo. C'è bisogno di tempo per imparare e magari sbagliare. Il nostro è un processo di maturazione iniziato due anni fa, con ragazzi giovane che ora sono più maturi. Tutti quelli entrati in campo a Liverpool hanno sentito un brivido sentendo quell'atmosfera. È mancanza di esperienza. Queste gare servono a fare esperienza e a farci capire che se giochiamo come sappiamo possiamo fare bene anche contro queste grandi squadre. Non è facile sopperire alle assenze. Col Mister però ci siamo dati una filosofia. Non dobbiamo dare alibi a chi va in campo. Sapranno fare la loro parte, sono grandi giocatori. Cercando scuse prima della gara ti prepari alla sconfitta. Non è la nostra idea di calcio, vogliamo essere coraggiosi e finora ha pagato".