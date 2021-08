Playoff Champions League: Salisburgo, Sheriff e Shakhtar ai gironi

Si completa il quadro delle qualificate alla Champions League 2021-2022. Salisburgo, Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk alla fase a gironi

Si completa il quadro delle qualificate alla Champions League 2021-2022. Salisburgo, Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk alla fase a gironi. In Danimarca non riesce l'impresa al Brondby, sconfitto all'andata in Austria dal Salisburgo. Gli scandinavi cedono anche in casa per 1-2. La vera impresa, però, la firma il piccolo Sheriff Tiraspol, che elimina la più quotata Dinamo Zagabria. I moldavi approdano alla fase a gironi per la prima volta nella storia del club (sarà esordio anche per la nazione). Nella sfida più aperta della serata di Champions League è X ad avere la meglio. Dopo la vittoria dello Shakhtar Donetsk in Francia, il Monaco passa 1-2 nei tempi regolamentari, ma si arrende per la comica autorete di Aguilar ai supplementari.