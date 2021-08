Playoff Champions League: Benfica, Malmo e Young Boys ai gironi

Le prime tre squadre a superare i Playoff di Champions League ed a staccare il pass per la fase a gironi sono Benfica, Malmo e Young Boys

Domani le altre gare dei Playoff di Champions League. Impegnate Salisburgo, Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk, tra le altre. I croati, in particolare, sono chiamati all'impresa contro lo Sheriff Tiraspol dopo aver perso all'andata in Moldavia per 3-0. Più semplice il compito dello Shakhtar di Roberto De Zerbi, che ha superato il Monaco per 0-1 all'andata ed gioca per due risultati su tre tra le mura amiche. Sfida aperta, invece, tra i danesi del Brondby e gli austriaci del Salisburgo (all'andata vittoria per la squadra della Red Bull per 1-2). Ecco i risultati delle gare odierne: