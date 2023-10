Newcastle-BvB, Tonali parte dalla panchina: in attesa della squalifica

Se quella in Premier League non è stata la sua ultima partita prima della squalifica, potrebbe esserlo questa di Champions League fra Newcastle e Borussia Dortmund. Sandro Tonali non sarà in campo, almeno non dal primo minuto, nella terza sfida europea dei Magpies. L'ex rossonero, sostenuto dai suoi nuovi tifosi inglesi, è ancora in attesa del responso che lo terrà lontano dal calcio giocato.