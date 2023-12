Newcastle-Milan, Tomori è un muro! È lui l’uomo della partita

Nel recupero poteva anche segnare, fermato dal palo, sarebbe stato il coronamento di una prestazione lodevole. In Inghilterra, l'inglese ha dimostrato di essere a proprio agio. Ma è dall'inizio di questa stagione che sta fornendo prove di alto livello. In Champions League, in particolare, dato che era già stato MVP di Milan-Newcastle e Borussia Dortmund-Milan. Che sia di buon auspicio verso l'Europa League, come per il prosieguo del campionato.

Tornando al St James' Park, il nostro giocatore ha collezionato 53 palloni giocati, 34 passaggi e 2 lanci positivi, 2 palle recuperate. In un reparto in emergenza, Tomori non solo è rimasto in piedi reggendo l'urto e aumentando il peso sulle spalle ma ha spesso brillato e a volte è stato davvero impeccabile. Lunga vita a Fik! LEGGI ANCHE: Milan, quale mercato flop? Pioli resta in Europa col tridente di 'riserve'

