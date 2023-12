Newcastle-Milan, Reijnders: “Girone veramente difficile. Siamo in Europa”

"Speravamo che l'altra partita finisse in un altro modo, ma siamo rimasti in Europa ed oggi era la cosa più importante. Amiamo i nostri tifosi, ne abbiamo sempre bisogno e ci caricano ad ogni partita. Era un girone veramente difficile, io credo che dovevamo gestire le gare meglio per fare punti. Sfortunatamente non ce l'abbiamo fatta. Ma alla fine siamo ancora in Europa". LEGGI ANCHE: La bomba. “Conte al posto di Pioli”. La rivelazione sulla panchina del Milan