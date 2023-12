Newcastle-Milan, Florenzi: “Sono arrabbiato con Leao, doveva finire…”

Su Leao : "Tutti sanno quanto sia importante. Oggi sono arrabbiato con lui: doveva finire con una doppietta. Un giocatore come lui non deve sbagliare quelle occasioni".

Sull'Europa League: "Deve essere un obiettivo, ci sono squadre forti anche in Europa League. Penso che dobbiamo guardare partita dopo partita, aspettare alcuni rientri, ma già da stasera abbiamo avuto tanti cambi forti che ci sono mancati. Chi è entrato ha dato tanto. Anche Tommaso Pobega ha dato due-tre randellate". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

