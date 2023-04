Napoli-Milan 0-1, la UEFA rettifica: Tonali non è stato ammonito

Nessuna ammonizione per Sandro Tonali, come sembrava inizialmente. Marciniak ha mostrato il cartellino giallo a Theo Hernandez

Dopo il vantaggio siglato da Olivier Giroud al termine del primo tempo, in seguito al rigore sbagliato dallo stesso attaccante francese, è arrivata un'ammonizione pesante per il Milan. Sandro Tonali, infatti, in pieno recupero, ha commesso un fallo tattico su Victor Osimhen ed è stato sanzionato con un cartellino giallo dall'arbitro Marciniak. La UEFA, però, ha rettificato, dando l'ammonizione a Theo Hernandez, il vero autore del fallo sul nigeriano.