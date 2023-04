Napoli-Milan, la preview della partita di ‘acmilan.com’

Napoli-Milan, tutto pronto per l'ultimo atto: l'anteprima sulla sfida dello stadio Maradona di 'acmilan.com'

(fonte:acmilan.com) - Tutti gli occhi su Napoli, tutte le luci sul Maradona. È qui che si decide chi vola in Semifinale di Champions League. Rossoneri contro azzurri, si parte dall'1-0 della gara d'andata, il vantaggio è minimo e una gara "conservativa" potrebbe non bastare. Serve il miglior Milan, la versione scintillante ammirata nei due precedenti più freschi tra le due squadre: in Serie A al Maradona, in Champions League a San Siro. Tutto il popolo rossonero, specialmente gli oltre 2500 che riempiranno il settore ospiti, spingerà i rossoneri verso un importante traguardo. Questa è la nostra anteprima della sfida.

QUI MILANELLO

Nel pareggio per 1-1 al Dall'Ara di Bologna, Mister Pioli ha lasciato inizialmente a riposo 10/11 della formazione che aveva affrontato il Napoli all'andata. Quello stesso schieramento vincente dovrebbe essere riproposto questa sera al Maradona: Olivier Giroud, uscito acciaccato dal primo round con i partenopei e rimasto in panchina a Bologna, ha recuperato e sarà della partita. Discorso simile per Simon Kjær, che ha saltato precauzionalmente la trasferta di campionato ma è pronto a riprendersi un posto al centro della difesa. Se l'11 iniziale sarà probabilmente confermato, la partita di Bologna ha dato indicazioni ben precise sullo stato di forma di coloro che sono pronti a subentrare a gara in corso. Ottime risposte sono arrivate da Pobega, Saelemaekers, Messias, ma anche Ballo-Touré, Thiaw e diversi altri giocatori. Insomma, tutto il Milan è pronto per una delle partite più importanti della stagione. Nessuno squalificato e cinque diffidati in casa rossonera: Ballo-Touré, Calabria, Krunić, Tomori e Tonali.

"Sappiamo da dove arriviamo: ora ci giochiamo una Semifinale di Champions League", le parole alla vigilia di Mister Pioli. "Abbiamo un piccolissimo vantaggio ma dobbiamo completare l'opera giocando una partita di altissimo livello. Dovremo gestire bene le fasi di possesso, vincerà chi sfrutterà meglio le occasioni. A San Siro il Napoli è partito meglio di noi, questo ci dovrà essere d'insegnamento: gli ultimi due precedenti contro di loro sono stati incontri da interpretare. Dovremo essere in grado di dettare i ritmi, capire quando servirà rallentare o accelerare: in generale leggere bene i momenti della partita".

QUI NAPOLI

Proprio come i rossoneri, il Napoli in campionato ha raccolto un punto nell'ultimo turno con l'Hellas Verona, lasciando a riposo almeno dall'inizio alcuni elementi che erano stati titolari a San Siro. Nello specifico Mario Rui, Rrahmani, Lobotka, Zieliński e Kvaratshkelia: gli ultimi tre sono subentrati a partita in corso, così come Victor Osimhen, che ha ritrovato il campo dopo un paio di settimane di stop e si candida per una maglia da titolare contro il Milan. Il nigeriano sarà solo uno dei cambi di formazione di Spalletti, che dovrà fare a meno degli squalificati Kim Min-jae e Zambo Anguissa, che verosimilmente verranno sostituiti da Juan Jesus e Tanguy Ndombele, in ballottaggio con Elmas. Tre i diffidati in casa azzurra: Juan Jesus, Politano, Rrahmani.

"Avendo giocato due volte in così poco tempo c'è modo di sistemare più dettagli", ha detto in conferenza Luciano Spalletti. "Lo svolgimento della partita determinerà quanto siamo maturi per confrontarci con una squadra come il Milan: loro hanno tutte le qualità per ribaltare le azioni, con tecnica, pallate, hanno costruzione per gestire i ritmi. I rossoneri giocano un calcio totale, moderno. Pioli è un grandissimo allenatore e ce lo ha dimostrato: l'anno scorso ha vinto meritatamente il campionato. Il Milan può cambiare 10 calciatori e fare ugualmente una grande prestazione, e sulle ripartenze ha qualità differenti, importanti rispetto ad altre squadre".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Napoli-Milan verrà trasmessa in Italia da Mediaset (Canale 5) e Sky Sport alle 21.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

QUI CHAMPIONS LEAGUE

Due giorni di verdetti, quattro partite che decreteranno le quattro semifinaliste di questa edizione di Champions League. Si inizia oggi, martedì 18 aprile, con due match in contemporanea alle 21.00: Napoli-Milan (0-1 all'andata) e Chelsea-Real Madrid (0-2 all'andata). Il programma si chiude domani, mercoledì 19 aprile, con altri due incontri sempre alle 21.00: Inter-Benfica (2-0 all'andata) e Bayern Monaco-Manchester City (0-3 all'andata).

ARBITRO

L'arbitro della sfida sarà il polacco Szymon Marciniak, 42 anni, incaricato a dicembre di dirigere la Finale mondiale tra Argentina e Francia. Due i precedenti con il Milan: la sconfitta per 3-2 ad Anfield della stagione scorsa (15 settembre 2021) e la più recente vittoria al Maksimir di Zagabria, 4-0 contro la Dinamo, del 25 ottobre 2022. Tre invece i precedenti con il Napoli: 1 vittoria e 2 pareggi per gli azzurri. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Napoli-Milan - Le scelte di Spalletti e Pioli