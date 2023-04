Napoli-Milan, Pioli: “Krunic top? Contento che ora se ne accorgono tutti”

Sull'impostazione tattica della partita: "Io credo che un pochettino il fatto di avere un piccolo vantaggio dell'1-0 all'andata ci ha aiutato in un certo senso e frenato in un altro. Abbiamo scelto, per la presenza in campo di Osimhen, di rimanere più bassi e di non concedere la profondità, lasciando il pallino del gioco al Napoli. Nel secondo tempo dovevamo palleggiare meglio, ma molti di noi non avevamo mai giocato partite del genere. Nemmeno immaginato di farlo. C'è stato enorme sacrificio di tutti: essere squadra vuol dire lavorare tutti insieme. Abbiamo fiducia nel compagno, nel nostro modo di giocare, di superare una squadra eccezionale come il Napoli. Con la nostra energia, con il nostro cuore, siamo contenti per i nostri tifosi. Ci hanno sempre sostenuto anche quando le cose non andavano bene. Siamo orgogliosi di loro".