Napoli-Milan, Maldini: “La scorsa notte? Rumorosa. Ma siamo pronti”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' prima di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Napoli-Milan, così Maldini nel pre-partita del 'Maradona' — Sulle emozioni di partite così: "Sono quelle belle, quelle vere. Abbiamo fatto anni non all'altezza della nostra storia, ma siamo tornati al nostro livello. Sappiamo come ci siamo arrivati, siamo molto contenti di quanto sta accadendo adesso".

Sulla notte scorsa: "Rumorosa. Napoli è una città rumorosa, va presa per quella che è. Sono cose che sono sempre successe, sono dettagli. Adesso siamo pronti a tutto".

Su come arriva la squadra a Napoli-Milan: "Credo che arrivi bene. Soprattutto in Champions arriviamo con cinque partite senza prendere gol. Dovesse succedere anche oggi saremmo in semifinale. Una partita inizialmente difficile all'andata, ma poi secondo me condotta bene. Ci sono varie emozioni. L'aspetto emotivo sarà fondamentale. Per tanti ragazzi è la prima volta".

Su Theo Hernández: "Theo è un ragazzo come tutti ben sappiamo di qualità incredibili. Va spesso stimolato. Credo che in queste partite lo stimolo arrivi naturale. Per lui sono le partite più facili da affrontare".

Su Rafael Leão si è approcciato sorridente al match: "È una cosa individuale. La serenità deve far parte di una squadra che affronta un impegno importante come questo. Ognuno vive le emozioni alla propria maniera. Sin dalla prima stagione mi sono accorto che Leão sorrideva prima di fare gol e assist: non l'ho mai visto in nessun giocatore. Non è prendere le cose alla leggera. È proprio lui che è così". Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>