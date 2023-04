Napoli-Milan, Giuntoli: “Contenti del ritorno di Osimhen”

Su ritorno di Osimhen e le scelte di Spalletti: "Siamo contenti del rientro di Osimhen ma non sappiamo quanto ne avrà. È un giocatore che va oltre e può tenere per tutta la partita. il discorso di Mario Rui riguarda un giocatore importante per il palleggio visti i tanti assist. Ndombele è fresco e si può contare sulla sua freschezza mentre Politano è più palleggiatore e meno verticale rispetto a Lozano".