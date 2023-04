Napoli-Milan, Giuntoli: “Kvara è importante, stasera conta il gruppo”

"Stasera dobbiamo pensare solo al campo, a fare una grande gara e cercare di fare la storia. Kvaratskhelia? Abbiamo già parlato del fatto che ha tanti anni di contratto, siamo sempre in contatto con gli agenti dei nostri calciatori e in futuro ci sarà tempo per tutto. Adesso bisogna pensare solo alla partita contro il Milan".

"L'atmosfera del Maradona? E' una giornata molto bella ed è una gara indimenticabile per i nostri tifosi perché questo match può proiettarci in semifinale, un obiettivo che non avremmo mai pensato di poter credere qualche mese fa".