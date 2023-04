Napoli-Milan, la curiosità: i precedenti | Champions League News

Il Milan ha già sconfitto due volte il Napoli ad aprile: 4-0 in Serie A al Maradona e 1-0 a San Siro nel match di andata di questo doppio confronto europeo. L'ultima squadra capace di superare i partenopei tre volte in una stagione è stata la Lazio nel 1994/95. I rossoneri hanno inoltre vinto le ultime tre trasferte giocate contro il Napoli, tutte in Serie A: è la striscia di successi esterni consecutivi più lunga (al pari di quella tra il 1948 e il 1951) registrata contro i partenopei. L'ultima squadra che il Milan ha battuto due volte lontano da casa in una singola stagione è stata la Sampdoria nel 2015/16. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>