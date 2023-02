Milan-Tottenham, Tonali: “La difesa a tre ci dà più sicurezza”

Sul giocare con la difesa a tre: "In un momento in cui un tiro ti può rompere e, essendo così fragili, devastare, ti dà più sicurezza. Per noi è importante in questo momento sapere di non subire gol e di subire pochi tiri. Contro il Sassuolo dal primo tiro è andato tutto male. Ora abbiamo sempre un uomo in più. Sono movimenti diversi, il sapere di avere sempre un uomo in più in mezzo alla difesa ti aiuta e ti concede qualcosa in più per uscire in pressione. Ti dà sicurezza in più".