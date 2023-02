Milan-Tottenham, Maldini: “Rinnovi? I giocatori si concentrino sul campo”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di Champions League

Daniele Triolo

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Tottenham, Maldini a 'Sky Sport' nel pre-partita — Sulla partita di stasera: "Io sono a Milanello ogni giorno e cerco di dare il mio contributo. Per tutto quello che ho vissuto con questa maglia fantastica e per questo sport fantastico. Il livello stasera è alto. Ci arriviamo dopo tantissimo tempo: ci arriviamo con scarsa forma, in un momento di grande convinzione e con qualche infortunato di troppo. Ci teniamo a fare una bella figura. Sarà una partita molto delicata, dobbiamo tenere tutto aperto per poi giocarcela al ritorno".

Sull'incontro con Gerry Cardinale: "Non ti racconto come ci siamo detti. Non ci vedevamo da tanto tempo, abbiamo parlato della situazione, del futuro in generale. Abbiamo parlato di tante cose, ci siamo aggiornati sul momento ed abbiamo parlato di questa partita".

Sui rinnovi di Giroud e Leao da discutere con Cardinale: "Credo che domani lui parta, non ci sarà tempo. In questo momento parlare di rinnovi è riduttivo. I giocatori devono concentrarsi su una competizione importante. Abbiamo lottato tre anni per arrivare qui, adesso dobbiamo giocarcela con le nostre armi".

Sull'utilizzo della difesa a tre: "La difesa a tre o a cinque è in questo momento una maniera di compattarci. Ciò che abbiamo fatto in un mese e mezzo non ci ha dato la solidità che abbiamo avuto in due anni. Al di là del modulo è importante come si interpreta il modulo. E' importante non dimenticare con che armi siamo arrivati fino a questo punto: con aggressività e coraggio".

Sulla crescita di Malick Thiaw: "Non so mai se le parole possono essere positive o possono aggiungere tensione ad un tensione. Gli ho parlato molto in questi mesi, vedevo la sua crescita. Gli ho sempre detto di non mollare. Lui e Vranckx sono molto giovani e migliorano giorno dopo giorno. La partita contro il Torino ha dimostrato che ha tante doti. Oggi lo scopriremo dal punto di vista emotivo, anche in una partita come questa. Che si sente ..."

Sul momento del Diavolo: "Siamo in un momento dove il 'click' per tornare quelli che eravamo non tornerà da un giorno all'altro. Ci vorrà un po' di tempo. Purtroppo o per fortuna abbiamo partite importanti in questo arco di tempo. Abbiamo occasione per tornare ad essere chi eravamo".