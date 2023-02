Milan-Tottenham, Maldini: “Con Cardinale tutto ok, crediamo nel progetto”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di Champions League

Enrico Ianuario

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' prima di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul ritorno agli ottavi: "Soddisfazione per il pubblico milanista che ci ha accompagnato in maniera incredibile in questi anni. Abbiamo trovato una simbiosi tra quello che abbiamo proposto e quello che ci hanno dato".

Sul rinnovo di Leao: "Se c'è la volontà comune di andare avanti insieme? Si, ma in queste serate io penserei ad altro".

Sul cambio modulo: "L'Europa è difficile perché ci siamo appena arrivati e il gap con le altre è enorme. Ci saremmo potuti arrivare con meno infortuni, ma è una cosa comune a tante squadre. Il sistema è dovuto al momento non particolarmente brillante, cerchi di dare un minimo di compattezza per poi imporre il gioco. Il Milan in questo momento è leggermente malato rispetto a quello che ha vinto lo scudetto".

Se si aspettava una flessione: "Io l'ho detto in tempi non sospetti, lo dicevo l'anno scorso, ma ci sarebbero stati momenti delicati. Questo è un momento basso, abbiamo perso la possibilità di vincere due delle quattro competizioni a disposizione. Al di là del momento, lo spirito di questa squadra deve essere aggressiva, non possiamo snaturarci".

Su Cardinale: "Si, l'ho visto oggi a pranzo. E' andata bene. Colmare il gap? Certo, non possiamo pensare di colmarlo in pochi anni perché è impensabile. Avere presidente alla Berlusconi è una visione un po' antica. In questo momento dobbiamo fare con altri armi, crediamo nel progetto e dobbiamo trovare equilibrio. Le aspettative sono alte dopo uno scudetto, abbiamo sulle spalle tanta responsabilità".