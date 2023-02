Milan-Tottenham, il pensiero di Cardinale dopo la partita | PM News

Il Milan ha battuto il Tottenham e Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, ha accolto con soddisfazione il successo per 1-0

Il Milan di Stefano Pioli ha battuto per 1-0 il Tottenham nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Decisivo un gol di Brahim Díaz al 7'. Secondo quanto filtra, lasciando lo stadio di 'San Siro', il fondatore e managing partner di RedBird, Gerry Cardinale, si è detto felice per la buona prestazione del team e ancor più per la gioia che questa ha portato agli appassionati tifosi del Milan, che continuano a sostenere la squadra in ogni occasione.

Milan-Tottenham 1-0, Cardinale soddisfatto — Cardinale, poi, come appreso dalla nostra redazione, ha aggiunto di essere orgoglioso della resilienza e della fiducia che i giocatori hanno mostrato in loro stessi. Per Cardinale, questa sera i calciatori del Milan hanno giocato secondo il loro potenziale, mettendosi molto in mostra per le loro abilità.

Confermata la fiducia nell'area tecnica del club rossonero — Da uomo di sport, ad alto livello, Cardinale ha infine sottolineato come i momenti di alti e bassi non siano inconsueti. Con l'occasione, ha confermato la fiducia riposta nelle capacità dell'area sportiva del club rossonero. Fiducia, dunque, a Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli per proseguire, al meglio, il loro lavoro. In continuità, quindi, con le strategie di fondo, nel percorso che ha riportato il Milan ai vertici del calcio italiano.