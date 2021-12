Milan, Theo Hernandez il più pericoloso in Champions League: il dato

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, è il giocatore più pericoloso dei rossoneri in Champions League. Ecco la statistica

Manca davvero poco al fischio d'inizio di Milan-Liverpool, partita valida per la 6^ giornata del girone B di Champions League. Rossoneri che hanno a disposizione solo un risultato: la vittoria. Qual è il giocatore che potrebbe incidere di più in attacco? Stando ai dati non si tratta di un attaccante, bensì di Theo Hernandez. Nessuno più del francese, infatti, ha preso parte a più tiri in questa stagione di Champions League (9 – tre tiri, sei occasioni create). Il numero 19 è anche il giocatore del Milan che ha effettuato più movimenti palla al piede in avanti di almeno 5 metri nella competizione in questa stagione (50). Ecco come e dove vedere Milan-Liverpool in tv e in streaming