Theo Hernandez, quante vittorie con la maglia del Milan: la statistica

Il classe '97 ha disputato ben 179 gare ufficiali con i rossoneri, totalizzando 25 reti e 29 assist per i compagni. In Champions League, con quella di ieri, ha raggiunto le 20 presenze con il Milan. Il francese, però, non è ancora riuscito a trovare la gioia del gol nella massima competizione europea. Per lui solo 4 assist, l'ultimo proprio nella serata di ieri per la marcatura di Giroud del definitivo 2-1.