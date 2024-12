Milan-Stella Rossa, Thiago Silva: “Ibra dirigente? Strano. Sui tifosi rossoneri…”

Sul suo addio e questi giorni in cui è tornato a Milanello e San Siro: "Questi giorno sono stati particolari per me. Quando sono andato via io non lo sapevo. Io e Ibra non parlammo con i tifosi prima di andarcene, quando sono tornato col Chelsea qui a San Siro mi hanno dimostrato tante cose. Oggi sono molto contento di essere qui".