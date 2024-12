Milan-Stella Rossa, Capello: “Fonseca ha detto una cosa bruttissima”

Ieri sera, il Milan di Fonseca ha vinto 2-1 contro la Stella Rossa e Fabio Capello , ex allenatore, ha commentato le parole dell'allenatore rossonero. Quest'ultimo, nel post-partita, ha detto che è rimasto deluso dalla prestazione dei suoi giocatori e che non tutti hanno dato il massimo.

Queste sono state le parole di Capello a Sky Sport: "Fonseca ha detto una cosa bruttissima nel post partita, che tutti non danno il massimo e che questo Milan è come lanciare la monetina. È il gruppo squadra, quello dei leader, che deve dire... mister resti fuori... parliamo noi. Stasera i giocatori non dovrebbero parlare. Farebbero meglio a stare zitti".