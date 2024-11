Il Milan è stata l’unica squadra a segnare a questa big: ecco di chi si tratta

Affrontare un club come il Liverpool in Champions League è una sfida di altissimo livello, e il Milan ha dimostrato di poter competere con le squadre più forti d'Europa. La statistica infatti ci dice che, il Milan è stata l'unica squadra a segnare al Liverpool nella fase a gironi della Champions League 2024/2025. Questo risultato ha sottolineato la capacità offensiva dei rossoneri, che sono riusciti a imporsi anche su un palcoscenico così prestigioso. LEGGI ANCHE: Milan-Empoli, probabili formazioni: Fonseca cambia in attacco? Gioca...