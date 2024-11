Il Milan contro le squadre slovacche in Europa: numeri e statistiche

Il Milan, domani alle 18:45, affronterà lo Slovan Bratislava in Champions. Ecco come sono andati i rossoneri contro le squadre slovacche.

Domani, in occasione della 5a giornata della UEFA Champions League , il Milan di Fonseca andrà in trasferta a Bratislava, Slovacchia. I rossoneri affronteranno lo Slovan Bratislava dell'ex Juraj Kucka .

I Belasi (Azzurri), che non giocano contro il Milan dalla Champions League 92/93, non sono la prima squadra slovacca affrontata dai rossoneri nelle competizioni europee. Infatti, la prima squadra slovacca incrociata dai rossoneri nella sua storia è la Lokomotiva Kosice, in occasione dei 32esimi di finale della Coppa UEFA 1978/1978.