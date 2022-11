Milan-Salisburgo, Maldini: “Ambiziosi per competere al livello dei migliori”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' dopo Milan-Salisburgo, partita della 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Salisburgo, partita della 6^ ed ultima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Salisburgo 4-0, le parole di Maldini a 'Milan TV' — Sulla qualificazione agli ottavi: "Siamo super contenti. Questo era un obiettivo del club, della squadra, del mister. Quindi siamo assolutamente felici per come è arrivata. Per il tipo di partita che abbiamo fatto e per la risposta che abbiamo dato. Adesso dovremo goderci questo ottavo di finale, pronti a fare qualcosa di ancora migliore".

Sull'escalation continua del Milan: ""Erano le cose che avevamo programmato. Ma tra programmare ed eseguire non sempre riesce tutto. Quando siamo partiti nel 2019 ci siamo prefissi degli obiettivi e li abbiamo raggiunti tutti. Con lo stadio di San Siro abbiamo creato un legame pazzesco. È un piacere venire a vedere a giocare questa squadra".

Sui valori della società rossonera: "I valori te li danno club, storia, giocatori, i dirigenti e i Presidenti che abbiamo avuto. Un tramandare di cose che non riguardano solo il calcio ma anche la vita, che è più importante di una partita di calcio".

Sul rapporto tra dirigenza, staff tecnico e giocatori: "Quello che chiediamo ai nostri giocatori, che sono forti, è di prendere consapevolezza della propria forza e di essere ambiziosi. Questo club deve essere ambizioso. Vedo una maturità diversa, anche nella gestione delle partite in generale. Abbiamo rivali fortissime in campionato e in Champions, ma noi vogliamo portare avanti il nostro percorso di crescita. Dove arriverà questa squadra dipenderà anche da come si svilupperà tutta la galassia Milan".

Sugli obiettivi della proprietà: "Sono quelli che ha elencato il nostro proprietario Gerry Cardinale. Essere ambiziosi ed arrivare a competere con i migliori. Il processo di crescita non è legato solo alla squadra. Tutto l'ambiente Milan deve arrivare a competere a quel livello. In Champions, dagli ottavi in poi, le classifiche si fanno con i ricavi di fine anno. Quasi automatico. Ma il Milan ha una storia che gli permette di essere protagonista anche quando i ricavi non sono al livello delle altre".