Tijjani Reijnders, con 3 gol, è il capocannoniere del Milan in questa Champions League: meglio di lui solo due leggende rossonere.

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, sta dimostrando di essere fondamentale per la squadra rossonera. Egli, infatti, è tra i migliori marcatori della squadra in questa stagione, soprattutto in Champions League.