Milan, puoi ancora qualificarti in Champions: ecco le combinazioni

Il Milan di Stefano Pioli può ancora qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League: ecco le possibili combinazioni

Milan , è ancora possibile. Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, la squadra di Stefano Pioli può ancora qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Ovviamente è molto difficile, ma i rossoneri possono ancora farcela. A tal proposito, ci sono due combinazioni possibili.

La condizione primaria è quella di battere sia l' Atletico Madrid e sia il Liverpool . Il Milan contro gli spagnoli dovrà imporsi con almeno due gol di scarto, visto che gli spagnoli hanno vinto a San Siro 2-1. Successivamente bisognerà battere il Liverpool. Gli inglesi dovranno prima battere il Porto e poi perdere con i rossoneri, e in più Atletico Madrid e Porto dovranno pareggiare. Insomma, incastri complicati, ma non impossibili.

La seconda opzione prevede che il Milan vinca con due o più gol di scarto contro l'Atletico Madrid, per poi battere il Liverpool il prossimo 7 dicembre. Nel frattempo, alla quinta giornata, Liverpool e Porto dovrebbero pareggiare, mentre all'ultima l'Atletico Madrid dovrebbe battere il Porto. In questo modo il Milan sarebbe in vantaggio nelle reti segnate negli scontri diretti con l'Atletico e quindi approderebbe al turno successivo. Al di là di tutto il Milan deve tornare assolutamente dalla Spagna con i 3 punti: l'obiettivo è quello di conquistare la prima vittoria nel girone. Milan, duello di mercato con la Juve per il nuovo Pogba. Le ultime >>>