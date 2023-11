Milan-PSG, Pioli: “Dobbiamo restare in partita per 95′. Sui tifosi…”

Si riparte dal primo tempo dell'andata? "Io credo che nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, è stata equilibrata e siamo riusciti anche a togliere loro tutto quel possesso palla che di solito hanno in tutte le partite sia di campionato che di Champions League. Ma è chiaro che bisogna mantenere alto il livello della qualità e soprattutto dell'attenzione, perché bisogna stare in partita per 95'. Il PSG è una squadra che potrà creare pericoli in qualsiasi momento e può subire in qualsiasi momento. Noi questo dobbiamo saperlo e stare dentro la partita con grande attenzione, lucidità e determinazione perché è quello che ci serve in questo momento".