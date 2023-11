Milan-PSG, Panucci: “Giroud ha fatto il suo. Leao MVP della gara. Ora però…”

"Il Milan ha fatto una grande partita, sapendo anche soffrire. I rossoneri sono stati bravi a limitare Mbappé. Giroud ha fatto il suo e Leao è stato l'MVP della gara. Una vittoria meritata. Per il portoghese è stata la serata giusta per dimostrare di essere un giocatore di livello. Ha preso per mano mano il Milan, oltre al gol ha fatto una grande partita anche in fase difensiva. Ora deve mantenere la continuità".