Milan-PSG, Maignan: “Dobbiamo dare tutto fino alla morte. All’andata…”

Le parole di Mike Maignan alla vigilia di Milan-PSG

Cosa serve al Milan per vincere domani sera? “Per battere il Paris Saint-Germain domani non so se in questo momento posso parlare di tattica o di qualità. Abbiamo solo due punti, vogliamo vincere perché ultimamente non lo stiamo facendo e vogliamo farlo per i nostri tifosi, ma anche per tutta la squadra, per il club, per tutto l’AC Milan. Domani dobbiamo dare tutto fino alla fine”.