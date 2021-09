Milan, prima gara a San Siro in Champions League dopo più di 7 anni

Il Milan torna a giocare una gara di Champions League a San Siro dopo più di 7 anni. Dall'Atletico Madrid... all'Atletico Madrid

La Milano rossonera freme per il ritorno del Milan in Champions League. Manca ormai pochissimo al nuovo esordio nell'Europa che conta per i rossoneri, poco più di 7 anni dopo dall'ultima volta. Questa sera a San Siro arriverà l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Ironia della sorte, sono proprio i Colchoneros gli ultimi ad aver calcato il Meazza nel febbraio 2014. In quell'occasione fu Diego Costa a fissare il risultato sullo 0-1 finale. Non sai dove vedere Milan-Atletico Madrid? Ecco la nostra guida tv per tutti i dettagli