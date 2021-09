Milan, prezzi per la Champions ribassati dopo le polemiche dei tifosi

Il Milan ha pubblicato i nuovi prezzi dei biglietti per la partita di Champions contro l'Atletico dopo le polemiche dei tifosi rossoneri

Da domani sarà possibile acquistare i biglietti per il match di Champions League tra il Milan e l'Atletico Madrid, in programma martedì 28 settembre alle 21. Dopo aver pubblicato solamente pochi giorni fa i tickets del match, i tifosi rossoneri hanno protestato contro la società di via Aldo Rossi in quanto i prezzi erano proibitivi. Il Milan, come aveva dichiarato l'a.d. Ivan Gazidis, è tornato sui propri passi e ha dimezzato sensibilmente il listino. Un bel gesto da parte della società che ha dato peso e ascolto alla voce del tifo e della passione. Chi aveva già acquistato i biglietti durante la prima fase di vendita può richiedere la modifica del prezzo o il rimborso. Riaperta la vendita dei biglietti di Milan-Atletico Madrid: ecco i prezzi.