Milan-Porto, Leao: “Primo tempo difficile, in Champions si gioca contro i migliori”

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Porto del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Sulla gara: "Primo tempo difficile, non abbiamo creato tanto. Abbiamo giocato però con personalità, abbiamo fatto il secondo tempo bene, potevamo meritare la vittoria."

Un punto in quattro partite: "Giochiamo contro i migliori di Europa, è diverso in Champions. E' buono per noi, dobbiamo imparare"