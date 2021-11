Milan-Porto, Kalulu prende il posto di Calabria: il motivo della sostituzione

E' appena iniziato il secondo tempo e Davide Calabria non è entrato in campo. Prende il suo posto il terzino francese Pierre Kalulu

Ha terminato il primo tempo rimanendo a terra per diversi minuti, adesso non è entrato in campo per il secondo tempo di Milan-Porto. Secondo quanto riferito da Sandro Piccinini in diretta su 'Prime Video', Davide Calabria è uscito per una botta alla testa. Al suo posto Pierre Kalulu.