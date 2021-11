Milan-Porto, Giroud: “Ci sentiamo un po’ frustrati stasera, ci è girata storta”

Olivier Giroud, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Porto del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Se il Milan è una squadra giovane per la Champions. "Si ma non voglio parlare del fatto che abbiamo una squadra giovane perché abbiamo la qualità per giocare la Champions. Ci serve un po' più di fortuna a volte, a volte facciamo buone partite come contro Liverpool e Atletico. A volte ci è girato un po' storta, però è cosi. Si migliora, si comprende le esigenze in una competizione come questa. Spero che faremo più punti delle ultime partite. Ci sentiamo un po' frustrati stasera".