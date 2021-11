Milan-Porto, ancora aperta la vendita dei biglietti a partire da €38 | News

A pochi giorni dal delicato match di Champions League tra Milan e Porto, sono ancora aperte le vendite dei biglietti a partire da €38

A due giorni dall’importante match per il proseguo del percorso europeo, sono oltre 34 mila biglietti venduti. Sono circa 2 mila i tifosi attesi della squadra ospite. In questa stagione il pubblico di fede milanista ha sempre risposto presente, facendo sentire tutto il proprio calore riempiendo San Siro nei match casalinghe e sospingendo la squadra durante match sempre avvincenti ed emozionanti. I biglietti per la partita sono ancora disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e rimarrà aperta fino ad esaurimento posti, con i tagliandi in vendita a partire da 38€. Milan, top news: colpo a parametro zero e le ultime su Rebic.