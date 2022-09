Milan, Pobega storico: una rete italiana in CL mancava dal 2013

Storica marcatura in Champions League per il centrocampista del Milan, Tommaso Pobega. Il goal italiano mancava dal 2013

A segno ieri sera nella convincente vittoria del Milan per 3-1 contro la Dinamo Zagabria , il centrocampista rossonero, Tommaso Pobega , è protagonista di un dato alquanto particolare...

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'ultimo giocatore italiano del Milan a segnare in Champions League fu Mario Balotelli contro il Chelsea nel lontano 2013. Il centrocampista rossonero, Tommaso Pobega, grazie alla marcatura realizzata ieri sera ha così potuto rinnovare tale dato. Inoltre, il goal nella massima competizione europea per club a San Siro da parte di un giocatore italiano del Milan mancava da ben 11 anni, l'ultimo fu Antonio Cassano nel 2011.