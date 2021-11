Milan, obiettivo Champions: ecco quanto incassi con la qualificazione

Il Milan può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League: ecco quanto incasserebbe con il passaggio del turno

Il Milan può ancora sperare. Il gol di Junior Messias contro l'Atletico Madrid ha regalato alla squadra di Pioli la possibilità di andare agli ottavi di finale. Bisognerà battere il Liverpool nell'ultima giornata del girone B di Champions League e sperare che Porto e Atletico pareggino, o che il Porto non vinca o che l'Atletico non vinca con uno scarto superiore all'eventuale vittoria dei rossoneri.

Andare avanti in Champions League sarebbe importante non solo per il prestigio, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Come viene riportato da calcioefinanza.it, il Milan ha già garantiti 15,64 milioni dal bonus partecipazione e 17,1 per il ranking storico/decennale. Inoltre arriveranno altri 6 milioni legati alla prima quota del market pool (quello arriva sulla base dell’ultimo posizionamento in campionato).