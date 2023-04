Milan-Napoli, anche Gordon Singer a San Siro | Champions League News

Gordon Singer, figlio di Paul e numero uno del fondo Elliott, in tribuna a 'San Siro' per Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League

Gordon Singer , figlio di Paul e numero uno dell'hedge fund Elliott Management Corporation , è in tribuna per assistere a Milan-Napoli , partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma stasera a 'San Siro'. Hanno 'catturato' la sua presenza sugli spalti le telecamere di 'Prime Video'.

Gordon Singer, lo ricordiamo, è rimasto nel Consiglio d'Amministrazione del club di Via Aldo Rossi anche dopo la cessione della società al fondo RedBird di Gerry Cardinale.