Milan-Napoli, Pioli: “Giocata una partita giusta, qualificazione ancora lontana”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League svoltasi a 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Soprattutto la felicità di vivere serate così. La storia del club parla di tante vittorie in Champions, ma poi la storia ha la sua importanza è c'è il percorso. Tre anni fa sognavamo di arrivare a questi livelli. Abbiamo giocato una partita giusta, con difficoltà all'inizio. Abbiamo dato la possibilità al Napoli di metterci in difficoltà ma poi è stata equilibrata. Dopo tre anni abbiamo vinto in casa contro il Napoli, ma la qualificazione è ancora lontana".

Sulla prossima partita: "Noi abbiamo una strategia, un piano di gioco ma tutto cambia. Oggi il Napoli è stato più aggressivo, poi ci saranno cambiamenti tattici. Chi ha giocato ad alti livelli sa che l'aspetto mentale può cambiare tanto, dovremo stare molto attenti perché giochiamo contro un'avversaria di grande qualità".

Se cambiano le percentuali: "1-0 avversario buono, prima della gara avevo la percezione di un 50 e 50 ed è ancora così".

Sul sogno di andare in finale : "La somma fa che è bello sognare di notte ma ancora più bello lavorare di giorno. Io penso che tutto il percorso che abbiamo fatto in questi anni è stato fantastico, ma abbiamo pensato uno step per volta e una partita per volta. Adesso dobbiamo ributtarci in campionato e poi l'obiettivo è di andare in avanti".

Sull'analisi della partita: "Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna ma non abbiamo mai perso gli equilibri e le distanze. Abbiamo lavorato con concentrazione e sacrificio. Abbiamo concesso il giusto. Si è vero in superiorità numerica ci è mancata lucidità e energia per creare qualcosa di più. Chiaro che gli ultimi dieci minuti lasciano il rimpianto di non aver trovato il secondo gol ma è un risultato positivo e ora giocheremo a Napoli con tutte le nostre possibilità".

Sulla posizione di Krunic: "Rispetto l'opinione di Capello, ma Rade sta facendo un grande lavoro. Loro sono stati bravi a chiudere le linee centrali, cosa che avevamo trovato più facilmente in campionato. Abbiamo provato qualche giocata da dentro di troppo".