Milan-Napoli, Pioli: “Abbiamo fatto una partita da Champions. Su Leao …”

In studio già parlano del ritorno: “Anch’io sto già pensando al ritorno, che sarà un’altra grande partita come questa. Grande ritmo, grande emozione, qualche errore tecnico di troppo. Due partite molto equilibrate e difficile per entrambe”.

Sulla partita: “Sono partiti meglio di noi, abbiamo palleggiato male quando non c’era da palleggiare. La prima volta che abbiamo vinto qua a Milano negli ultimi 3 anni. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale, il risultato però ci può far sperare per il passaggio del turno”.